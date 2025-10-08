نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد أهمية استثمار الخطة الأمريكية والاعترافات الدولية بفلسطين خلال اتصال مع الرئيس تبون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة، حيث تناول الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، والتحضيرات الخاصة بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة الشهر المقبل في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ووفقًا لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاتصال أيضًا القضايا الإقليمية المهمة، حيث أظهر توافقًا كبيرًا بين البلدين حول ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

جهود مصر لإنهاء الحرب في غزة

أطلع الرئيس السيسي نظيره الجزائري على الجهود المصرية لإنهاء الحرب في غزة، ومسار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى المفاوضات التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي بمشاركة قطر والولايات المتحدة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية استثمار الزخم الناتج عن الخطة الأمريكية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والعمل على إطلاق مسار سياسي سلمي يؤدي إلى حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

موقف الجزائر ودعمها لمصر

من جانبه، أعرب الرئيس تبون عن تقديره للجهود المصرية في وقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا دعم الجزائر الكامل لجهود مصر في حماية الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره.

كما تناول الاتصال الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث قدم الرئيس تبون تهانيه للرئيس السيسي وللشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بهذه المناسبة الوطنية الهامة.