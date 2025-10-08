نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بالدور التاريخي للقوات المسلحة الجزائرية في حرب أكتوبر خلال اتصال مع الرئيس تبون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة، حيث تناول الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، والتحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة الشهر المقبل في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ووفقًا لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، شهد الاتصال تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، مؤكدًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

جهود مصر في غزة وخطة ترامب

أطلع الرئيس السيسي نظيره الجزائري على الجهود المصرية لإنهاء الحرب في غزة، ومسار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى المفاوضات التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي بمشاركة قطر والولايات المتحدة.

وشدد الرئيس على أهمية استثمار الزخم الناتج عن الخطة الأمريكية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وإطلاق مسار سياسي سلمي يؤدي إلى حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

تقدير الجزائر ودعمها

أشاد الرئيس تبون بالجهود المصرية في وقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات، مؤكدًا دعم الجزائر الكامل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور المهم الذي قامت به القوات المسلحة الجزائرية في حرب أكتوبر، مؤكدًا أن مصر قيادةً وشعبًا لا تنسى هذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس عروبة الجزائر وانحيازها الدائم للقضايا العربية.