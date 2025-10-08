الرئيس السيسي: لا بد من أرضية كاملة لإصلاح مؤسسات الدولة وأجهزتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية بناء أرضية متكاملة لإصلاح مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل قطاعات الإعلام والصحة وغيرها.

وقال السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، إن مؤسسات الدولة تُبنى من وعائها الوطني، وأن مستوى تقدم الدولة وتحضرها ومعرفتها ينعكس على أداء تلك المؤسسات.

وأوضح أن القضية الجوهرية تكمن في وعي المجتمع بدور الدولة في تأهيل أبنائها وبناتها بالعلم والمعرفة، وهو ما يسهم في ارتقاء الأجهزة والمؤسسات المختلفة.

وأضاف السيد الرئيس: "ما يهمني في هذه المرحلة أولًا هو إيجاد اتجاه وطني عام"، مشيرًا إلى أنه لم يسعَ لتأسيس حزب سياسي خاص به، قائلًا: "تركت ذلك إلى مرحلة ثانية، لأن الأهم الآن هو بناء الوعي واتجاه وطني جامع".