عاجل شاهد بالصور فرحة أهل غزة بوقف اطلاق النار في اكتوبر 2025

أحمد جودة - القاهرة - احتفالات في غزة وتل أبيب بعد اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ترامب

شهدت مدن قطاع غزة وخاصة خان يونس ليلة حافلة بالفرح والاحتفالات، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فرحة أهل غزة بوقف اطلاق النار

فرحة في غزة بعد عامين من الحرب

خرج المئات من سكان غزة من خيام النزوح إلى الشوارع للاحتفال بالهدنة، مرددين الأغاني الوطنية ومطلقين الزغاريد وصيحات الفرح بعد حرب دامية استمرت قرابة عامين.

فرحة أهل غزة بوقف اطلاق النار



وبحسب وكالة رويترز، فقد شهدت مناطق عدة في جنوب القطاع، خاصة في خان يونس، أجواء مبهجة عقب إعلان الهدنة رسميًا، حيث لم يذق الأهالي النوم طوال الليل ابتهاجًا بوقف القتال.

تل أبيب تحتفل بإطلاق الأسرى

في المقابل، عمّت أجواء الفرح تل أبيب عقب الإعلان عن قرب تنفيذ تبادل الأسرى يوم الاثنين المقبل، حيث شوهدت عائلات الرهائن الإسرائيليين تعانق بعضها وسط مشاعر الارتياح بانتهاء الأزمة التي استمرت لفترة طويلة.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو تطبيق خطة ترامب الشاملة لإحلال السلام في غزة والمنطقة.

تحذيرات من الجيش الإسرائيلي رغم الاتفاق

ورغم أجواء التفاؤل، أعلن الدفاع المدني في غزة عن استمرار بعض الضربات الإسرائيلية المحدودة بعد إعلان الهدنة، بينما حذر الجيش الإسرائيلي السكان من العودة إلى شمال القطاع، مؤكدًا أن المنطقة لا تزال “خطرة”.

خطة ترامب لإنهاء الحرب

يأتي هذا الاتفاق بعد محادثات غير مباشرة استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تضم 20 بندًا تشمل وقف القتال وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.



ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، والتي اتسعت لتشمل تدخلات من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، إضافة إلى تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل خلال الأشهر الماضية.