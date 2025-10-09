نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الثلاثاء.. أولى جلسات لجنة تطوير الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولى جلساتها بكامل تشكيلها يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويأتي تشكيل اللجنة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بما يتماشى مع التحولات العالمية في المجال الإعلامي، ويُمكِّن الإعلام الوطني من أداء دوره التنويري والتثقيفي والتوعوي بفاعلية أكبر، وفق معايير مهنية متطورة.

وتهدف اللجنة إلى صياغة رؤية استراتيجية لتطوير المنظومة الإعلامية من حيث المحتوى والبنية المؤسسية والتشريعية، مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة من مختلف قطاعات الدولة.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا شاملًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين، على أن يقدمه رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية، وعضوية عدد من الأعضاء، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من خارجها، حيث تُحدد اختصاصات كل لجنة فرعية في قرار تشكيلها، وتُرفع تقاريرها إلى رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها.

ويُنتظر أن تمثل هذه الخطوة انطلاقة جديدة نحو تحديث وتطوير الإعلام المصري ليواكب التطورات العالمية، ويعزز دوره في دعم الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي.