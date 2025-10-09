نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في مصر يهبط فجأة الخميس 9 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بشكل مفاجئ منتصف تعاملات الخميس 9 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 تراجعًا مفاجئًا خلال منتصف التعاملات، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح، حسب تصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق لموقع مصراوي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 14 سجل 3626 جنيهًا للجرام

عيار 18 تراجع إلى 4662 جنيهًا للجرام

عيار 21 هبط إلى 5440 جنيهًا للجرام

عيار 24 بلغ 6217 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب:



انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 43520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر حسب المصنعية.

أسعار السبائك:



سبيكة 10 جرام نحو 62170 جنيهًا

سبيكة 50 جرام نحو 310850 جنيهًا

أونصة الذهب 31.1 جرام سجلت 193348 جنيهًا

وتعتمد أسعار السبائك على سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي وقد تختلف بشكل طفيف بين محال الصاغة.

سعر الذهب عالميًا:

سجل سعر الذهب العالمي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.12 في المئة ليصل إلى 4037 دولارًا للأونصة وفقًا لآخر تحديثات وكالة بلومبرج، حيث تعادل الأونصة الواحدة نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم:



شهدت أسعار الذهب تراجعًا مفاجئًا اليوم بسبب انخفاض الأسعار العالمية متأثرة بتحركات الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة. كما ساهم استقرار الطلب المحلي بعد موجة شراء قوية في الأسبوع الماضي في خفض الأسعار. ويتوقع خبراء سوق الذهب أن تشهد الأسعار تذبذبًا طفيفًا خلال الأيام القادمة مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي التي تؤثر على حركة المعدن النفيس عالميًا.

نصائح للمستثمرين والمقبلين على شراء الذهب

ينصح خبراء سوق الذهب المستثمرين والمقبلين على الشراء بمتابعة حركة الأسعار العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي قرار. في الوقت الحالي، قد يكون من الأفضل الانتظار لملاحظة استقرار الأسعار بعد التذبذب الأخير، خصوصًا أن العوامل الاقتصادية العالمية مثل بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب. كما يوصى بالشراء تدريجيًا وعدم استثمار مبالغ كبيرة دفعة واحدة لتقليل المخاطر.