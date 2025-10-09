نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة رقم 47 «زاد العزة» محمّلة بـ3450 طن مساعدات عاجلة إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، جهوده لدعم الشعب الفلسطيني، حيث دفع بالقافلة رقم 47 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محمّلة بنحو 3450 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وتسيير المساعدات إلى قطاع غزة.

وتضمنت القافلة أكثر من 3200 طن من السلال الغذائية، إلى جانب نحو 250 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الغذائي والإنساني لأهالي القطاع.

وكانت قوافل «زاد العزة» قد انطلقت في 27 يوليو الماضي، محمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات التي شملت سلاسل إمداد غذائية، ودقيقًا، وألبان أطفال، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية، بالإضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية وأطنان من الوقود، دعمًا لصمود سكان غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ويتمركز الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري بشكل كامل، مع استمرار حالة التأهب في جميع المراكز اللوجستية لضمان دخول المساعدات. وقد بلغت إجمالي المساعدات المنسّق دخولها إلى القطاع أكثر من نصف مليون طن، بدعم ومشاركة أكثر من 35 ألف متطوع من الجمعية.



