نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء من الفخر والاعتزاز، تقدم نادي جامعة حلوان بخالص التهاني والتبريكات إلى منتخب مصر الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله الرسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك بعد الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة خارج الديار، واحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

وأعرب مجلس إدارة نادي جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن تأهل المنتخب الوطني يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ويعكس الروح القتالية والإصرار لدى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

كما أشاد الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي بالأداء المتميز لنجوم المنتخب، وعلى رأسهم الثلاثي الذي يملك فرصة المشاركة للمرة الثانية في المونديال النجم العالمي محمد صلاح، قائد المنتخب ولاعب ليفربول الإنجليزي، الحارس العملاق محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي، المهاجم المتألق محمود حسن تريزيجيه

وأكد النادي أن هذه المشاركة الثانية المحتملة لهؤلاء اللاعبين في كأس العالم تُعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، وتجسيدًا لتطور الأداء الفني والبدني للمنتخب الوطني.

واختتم نادي جامعة حلوان تهنئته بتمنياته القلبية لمنتخب مصر بمواصلة التألق في البطولة العالمية، وتحقيق نتائج مشرفة تليق بتاريخ الفراعنة، داعيًا جماهير الكرة المصرية إلى دعم المنتخب بكل قوة في مشواره القادم.