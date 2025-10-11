رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن تقدم 112 مرشحا لانتخابات النواب اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 06:32 مساءً -

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ارتفاع عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب، إلى 1950 مرشحا، وذلك على مدار 4 أيام متواصلة.

وأشار القاضي حازم بدوي إلى أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في رابع أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح 112 على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( 1950) على النظام الفردى ولم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع السادة القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.