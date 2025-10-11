الداخلية تواصل حملات الطرق للكشف عن سائقي حافلات المدارس من متعاطي المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 05:26 مساءً - فى إطار اتخاذ أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس على الطرق والمحاور الرئيسية.

فقد إضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مُكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من سائقى حافلات المدارس.. وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص (82 حالة من سائقى الحافلات المدرسية "تبين سلبية جميع العينات").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات حفاظاً على أمن وسلامة مرتادى الطرق.