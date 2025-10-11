نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الرابع في سباق انتخابات مجلس النواب 2025.. 1950 مرشحًا فرديًا حتى الآن ولا وجود للقوائم في المقال التالي

اليوم الرابع في سباق انتخابات مجلس النواب 2025.. 1950 مرشحًا فرديًا حتى الآن ولا وجود للقوائم.. صرّح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 واصلت عملها لليوم الرابع على التوالي بجميع المقار المحددة في المحاكم الابتدائية، وسط انضباط كامل والتزام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة.

وأوضح بدوي أن اللجان فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بأوراق الترشح اليوم بلغ 112 مرشحًا جديدًا على مستوى الجمهورية، ليصل بذلك إجمالي عدد المرشحين حتى الآن إلى 1950 مرشحًا بالنظام الفردي، بينما لم يتقدم أي مرشح بنظام القوائم حتى نهاية اليوم الرابع.

غرفة العمليات تتابع سير التقديم على مدار الساعة

وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تابعت سير العمل في جميع اللجان من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان بالمحاكم الابتدائية.

وأشار بنداري إلى أن اليوم الرابع لم يشهد أي معوقات أو شكاوى تُذكر، لافتًا إلى أن الهيئة قامت برقمنة جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح عبر البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أُطلق خصيصًا لإدارة العملية الانتخابية إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية والدقة وسرعة المراجعة.

استعدادات مكثفة لضمان انتظام العملية الانتخابية

وأوضح بيان الهيئة أن العمل مستمر بنفس الوتيرة في الأيام القادمة لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح حتى 15 أكتوبر الجاري، وهو الموعد النهائي لغلق باب الترشح.

وتستمر الهيئة في تحديث قاعدة بيانات المرشحين أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المستندات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون مجلس النواب.

غياب القوائم الحزبية يثير تساؤلات حول المشهد الانتخابي

ورغم الإقبال الملحوظ على الترشح بالنظام الفردي، يظل غياب القوائم الحزبية ملفتًا لليوم الرابع على التوالي، وهو ما يثير تساؤلات حول استعدادات الأحزاب السياسية لخوض المنافسة بنظام القوائم، خصوصًا مع اقتراب غلق باب الترشح.

ويرى مراقبون أن بعض الأحزاب قد تؤجل تقديم قوائمها لحين حسم المفاوضات الداخلية بشأن ترتيب الأسماء، بينما تركز أخرى على المنافسة الفردية في دوائر محددة لضمان فرص أكبر في الفوز.

الهيئة تؤكد: الشفافية والرقمنة عنوان الانتخابات الحالية

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن عملية تلقي الطلبات تتم في إطار من الشفافية الكاملة والرقابة القضائية الكاملة، مؤكدة أن الرقمنة الشاملة للمستندات تعد نقلة نوعية في إدارة الانتخابات المصرية، وتأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.