نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لليوم الخامس على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أعمالها لليوم الخامس على التوالي، حيث فتحت لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 أبوابها منذ التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

وتستمر فترة التقديم لمدة ثمانية أيام، بدأت يوم الأربعاء الماضي، وتستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، باستثناء اليوم الأخير الذي تنتهي فيه فترة التقديم في الثانية ظهرًا.

ارتفاع عدد المتقدمين إلى 1950 مترشحًا

بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح على مستوى الجمهورية 1950 مترشحًا حتى الآن، بينهم 1392 مترشحًا في اليوم الأول، و341 في اليوم الثاني، و105 في الثالث، و112 في الرابع.

ويعكس هذا الإقبال الكبير حالة من النشاط السياسي في مختلف المحافظات مع اقتراب موعد غلق باب الترشح.

مهام لجان تلقي الطلبات وفق قرار الهيئة رقم 44 لسنة 2025

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القرار رقم 44 لسنة 2025 لتشكيل لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات، متضمنًا عدة مراحل أساسية تشمل:

المرحلة الأولى: تلقي الطلبات

استقبال أوراق الترشح لمدة ثمانية أيام من 8 إلى 15 أكتوبر.

التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

إعلان القوائم النهائية للمرشحين بعد فحص الطلبات والطعون.

المرحلة الثانية: التجهيز للعملية الانتخابية

التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارية لتجهيز المراكز واللجان الانتخابية.

التأكد من توافر الصناديق الشفافة وكبائن الاقتراع.

متابعة إجراءات الدعاية الانتخابية والتزام المرشحين بالضوابط القانونية.

المرحلة الثالثة: أيام الاقتراع

متابعة انتظام عمل اللجان طوال فترة التصويت.

التواصل المستمر مع رؤساء اللجان للتعامل مع أي مشكلات طارئة.

التأكد من إجراءات غلق وفتح المقار الانتخابية بشكل آمن ومنظم.

المرحلة الرابعة: ما بعد الاقتراع

استلام كافة أوراق العملية الانتخابية وتسليمها إلى الهيئة الوطنية.

إعداد تقارير شاملة عن سير العملية في كل مرحلة.

ضمان الشفافية والاستعداد الكامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات تسير وفق معايير الشفافية والحياد التام، مع تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.