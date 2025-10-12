نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب في إسرائيل أربع ساعات فقط وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقصر زيارة في التاريخ..

سلّطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى إسرائيل، ووصفتها بأنها "أقصر زيارة في التاريخ"، إذ لن تتجاوز مدتها أربع ساعات فقط، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة المقررة صباح الاثنين ستكون سريعة الإيقاع ودقيقة التنظيم، بعدما جرى تعديل جدولها عدة مرات خلال الأيام الماضية، مع احتمال إدخال تغييرات إضافية حتى اللحظات الأخيرة.

جدول الزيارة: من المطار إلى الكنيست مباشرة

تبدأ الزيارة في تمام التاسعة و20 دقيقة صباحًا بهبوط الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار بن جوريون الدولي، حيث يستقبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك أوكابي.

ويتزامن وصول ترامب مع عملية تسليم الرهائن الأحياء وجثامين القتلى في إطار التفاهمات الجارية بين واشنطن وتل أبيب.

وبحسب الصحيفة، لن يلتقي ترامب الرهائن المفرج عنهم لأسباب طبية تتعلق بإجراء الفحوصات لهم فور وصولهم إلى إسرائيل.

إغلاق مطار بن جوريون وتشديد أمني غير مسبوق

أوضحت الصحف الإسرائيلية أن السلطات عدّلت حركة الطيران المدني بالكامل عبر مطار بن جوريون خلال الزيارة، حيث تم تحويل الرحلات الدولية إلى مطارات أخرى، وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار منذ السادسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.



كما تم وقف خدمات النقل الفاخر "الليموزين" من وإلى المطار، وسط إجراءات تأمين مشددة تشمل انتشارًا موسعًا للشرطة ووحدات الحرس الخاص.

لقاءات سياسية وخطاب في الكنيست

بعد وصوله، يتوجه ترامب إلى مقر الكنيست الإسرائيلي لعقد اجتماع مغلق مع كل من نتنياهو وهرتزوج في مكتب رئيس الوزراء، يعقبه لقاء مع وفد من عائلات الأسرى داخل قاعة "شاجال" بالكنيست.

وفي تمام الحادية عشرة صباحًا، من المقرر أن يلقي ترامب خطابًا رسميًا أمام الكنيست الإسرائيلي، يتناول فيه تطورات الملف الإقليمي والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

إلغاء استراحة وزيارة حائط المبكى

كشفت يديعوت أحرونوت أن البيت الأبيض ألغى استراحة قصيرة كانت مقررة لترامب في فندق "الملك داوود" بالقدس، بعد أن تم حجز طابقين له مسبقًا.

كما ألغيت زيارة كانت مقررة إلى حائط المبكى اختصارًا للوقت، حيث سيغادر ترامب مباشرة من الكنيست إلى مطار بن جوريون متجهًا إلى شرم الشيخ في الواحدة ظهرًا.

تجهيزات لاستقبال الرهائن في بئر سبع

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجنرال جالي هاريش، المسؤول عن ملف الرهائن والمفقودين، أبلغ عائلاتهم بالاستعداد لاستلام ذويهم صباح الاثنين.

كما قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة المركز الطبي في بئر سبع للوقوف على الترتيبات الطبية والنفسية الخاصة باستقبال الرهائن الأحياء.

وأشارت الصحيفة إلى أن معهد أبو كابير للطب الشرعي استعد لاستقبال 28 جثة من القتلى، لإجراء تحاليل الحمض النووي ومضاهاة بصمات الأسنان للتعرف على الهويات.

تضامن شعبي واسع في تل أبيب

شهد ميدان الرهائن في تل أبيب مساء أمس تجمعًا ضخمًا ضم نحو 400 ألف إسرائيلي دعمًا لعائلات الأسرى والمفقودين.

وخلال التجمع، ألقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار ترامب جارد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب كلمات تضامنية أكدت التزام واشنطن بمواصلة دعم إسرائيل والعمل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

زيارة قصيرة.. ولكن ثقيلة بالأحداث

رغم قصر الزيارة التي لن تتجاوز أربع ساعات، إلا أن وسائل الإعلام العبرية اعتبرتها زيارة محورية في مسار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية والسياسية الراهنة في المنطقة، معتبرة أن "أربع ساعات من ترامب في إسرائيل قد توازي أسابيع من التحركات الدبلوماسية المكثفة".