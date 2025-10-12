الرياض - كتبت رنا صلاح - تسير أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 بخطواتٍ متزنة، بعد أسبوعٍ من التحركات السعرية المتسارعة التي أربكت المتعاملين بين صعودٍ عالمي حاد وتراجعٍ محدود . واليوم، يبدو أن السوق قررت أن تلتقط أنفاسها مؤقتًا، في مشهدٍ يُوحي بأن الهدوء الحالي ربما يخفي خلفه موجة جديدة من التغيرات، فالذهب الذي لا يفقد بريقه مهما تبدلت الظروف لا يزال محور اهتمام المواطن والمستثمر على حد سواء، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى اقتناء الزينة، ومع كل تغير في الأسعار، تتغير الحسابات وتتبدل القرارات الشرائية صقفعي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بعد موجة الارتفاع الأخيرة.. توقعات أسعار الذهب في السعودية تشير إلى استقرار حذر

بحسب البيانات الرسمية المحدثة، شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارًا لافتًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث لم تُسجل أي ارتفاعات أو انخفاضات جوهرية، وظلت الأسعار تدور في نطاق ثابت نسبياً، ما اعتبره الخبراء “استقرارًا مؤقتًا” ينتظر محفزًا خارجيًا جديدًا.

عيار 24 الأكثر نقاءً سجل اليوم 484.48 ريال سعودي للجرام الواحد.

عيار 22 سجل 444.10 ريال سعودي.

عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا في المملكة – بلغ 423.92 ريال سعودي.

عيار 18 استقر عند 363.36 ريال سعودي.

أما عيار 14 فسجّل 282.61 ريال سعودي.

السبائك الذهبية تجذب أنظار المستثمرين

من جانب آخر، تشهد السبائك الذهبية رواجًا متزايدًا في السوق السعودية، خصوصًا بين الأفراد الباحثين عن وسيلة آمنة لتخزين القيمة وسط تقلبات الأسواق المالية. وتراوح أسعار السبائك اليوم كالآتي:

سبيكة 5 جرام: 2,422.40 ريال سعودي.

سبيكة 10 جرام: 4,844.80 ريال سعودي.

سبيكة 20 جرام: 9,689.60 ريال سعودي.

سبيكة 50 جرام: 24,224.00 ريال سعودي.

سبيكة 100 جرام: 48,448.00 ريال سعودي.

أما سعر الأونصة فقد بلغ 15,068.89 ريال سعودي، وهو ما يعكس ارتباط السوق المحلية المباشر بالتحركات العالمية للمعدن النفيس.

العوامل العالمية المؤثرة في حركة الذهب