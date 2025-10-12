نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد أهمية مشروعات استكشاف الغاز وحرص مصر على تذليل العقبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السيد جون أرديل، نائب رئيس شركة «إكسون موبيل» العالمية لشؤون الاستكشاف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد عمرو أبو عيطة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «إكسون موبيل مصر».

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن «إكسون موبيل» تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم قطاع البترول والغاز الطبيعي داخل السوق المصرية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص الشركة المستمر على المشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات التي يطلقها قطاع البترول المصري، بما يعكس عمق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

مناقشة تطورات العمل في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تطورات العمل في عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة، خاصة في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى استعراض آفاق التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والشركة العالمية في ضوء الطفرة التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر.

من جانبه، قدم “جون أرديل” عرضًا تفصيليًا حول سير العمل في منطقتي الامتياز “كايرو” و”مصري”، مشيرًا إلى استخدام الشركة لأحدث التقنيات الحديثة في أعمال الحفر والمسح السيزمي، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.

وزير البترول: فرص واعدة للاستثمار في قطاع الغاز

من جهته، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب، مؤكدًا أن شركة “إكسون موبيل” تعد من أبرز الشركاء الدوليين لمصر في هذا القطاع الحيوي، لما تمتلكه من خبرات متقدمة وتقنيات رائدة في مجال الاستكشاف البحري.

الرئيس يشدد على دعم الدولة لمشروعات الاستكشاف

وفي ختام اللقاء، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية الاستراتيجية لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات أمام الشركات العالمية لدفع عجلة التنمية في هذا المجال.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع شركة «إكسون موبيل» لتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.