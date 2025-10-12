نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يطلق 400 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة "زاد العزة" الـ49 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكزه اللوجستية في مدينة العريش، استعدادًا لإطلاق 400 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ضمن قافلة "زاد العزة" في يومها الـ49.

وتحمل القافلة أكثر من 9 آلاف طن من المساعدات العاجلة، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية داخل القطاع.

محتويات القافلة: غذاء ودواء ومحروقات

وأوضح الهلال الأحمر المصري أن القافلة تضمنت ما يزيد على 6 آلاف طن من السلال الغذائية والدقيق، إضافة إلى نحو ألف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية التي تشمل حمامات متنقلة، وخيام، وبطاطين، وحصر.

كما تضمنت القافلة أكثر من 2000 طن من المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الخدمية داخل القطاع، لتلبية احتياجات السكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

مواصلة الدعم رغم التحديات

وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل عمله الإنساني دون انقطاع، رغم التحديات الميدانية، من خلال توفير الإيواء والكساء والغذاء والمستلزمات الضرورية للأسر الفلسطينية التي تعود تدريجيًا إلى منازلها في شمال غزة.

وأكد أن هذه الجهود تجسد دعم مصر الثابت والمتواصل للأشقاء الفلسطينيين، وتعبّر عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني في أوقات الأزمات.

48 قافلة سابقة جسدت رسالة مصر الإنسانية

ومنذ انطلاق المبادرة في 27 يوليو وحتى 10 أكتوبر 2025، أطلق الهلال الأحمر المصري 48 قافلة مساعدات ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، نقلت آلاف الأطنان من المساعدات، شملت سلاسل إمداد غذائية، دقيق، خبز طازج، ألبان أطفال، خيام، أدوية، مواد طبية، ومستلزمات إغاثية متنوعة.

كما ضمت القوافل كميات من الوقود والسولار لدعم المرافق الحيوية في القطاع، في رسالة كرامة ودعم دائم من الشعب المصري لأشقائه الفلسطينيين.

ترجمة عملية لموقف مصر الثابت

تأتي قافلة "زاد العزة" الـ49 ترجمة فعلية لإرادة مصر الثابتة في دعم غزة، والتي أكدت عليها قمة شرم الشيخ للسلام، لتكون هذه القافلة رمزًا عمليًا للتضامن والمساندة، ومثالًا على الدور الإنساني الذي تضطلع به مصر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.