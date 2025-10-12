الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة حالة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء تزعم صدور أمر ملكي كريم يقضي بصرف زيادة استثنائية بقيمة 1000 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بالتزامن مع إعلان تأخير موعد إيداع معاشات شهر نوفمبر 2025 . هذه الأخبار أحدثت موجة من التساؤلات بين آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الدعم الشهري لتلبية احتياجاتها المعيشية، الأمر الذي دفع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إصدار بيان رسمي حاسم لتوضيح حقيقة ما تم تداوله وكشف التفاصيل الدقيقة المتعلقة بموعد الإيداع ثفغفي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة زيادة الـ1000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. بيان عاجل يحسم الجدل حول تأخير الإيداع!

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2025 سيتم في يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025م، بدلاً من اليوم الأول من الشهر، وذلك لأن تاريخ 1 نوفمبر يوافق يوم السبت، وهو عطلة رسمية في البنوك السعودية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الآلية المعتمدة التي تُتبع منذ إطلاق النظام المطور، حيث يتم تقديم أو تأجيل الصرف تلقائيًا إذا صادف الموعد يوم عطلة أسبوعية أو رسمية، لضمان وصول المعاش إلى المستفيدين دون تأخير في الأيام العملية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعاش سيُودع مباشرة في الحسابات البنكية المسجلة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، داعية المستفيدين إلى التأكد من تحديث بياناتهم بشكل دوري لتفادي أي تأخير ناتج عن أخطاء في الحساب أو المعلومات الشخصية.

وأضافت أن عملية الإيداع تتم بشكل مركزي وآلي وفق معايير دقيقة تشمل مراجعة الأهلية الشهرية، والتأكد من مطابقة شروط الاستحقاق المعتمدة في النظام المطور.

حقيقة صدور أمر ملكي بزيادة 1000 ريال لمستفيدي الضمان

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول صدور أمر ملكي بزيادة قدرها 1000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، فقد نفت الوزارة هذه الأخبار تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الصفحات غير الرسمية. وأوضحت أن أي قرارات ملكية تخص الدعم المالي أو تعديل المعاشات يتم إعلانها رسميًا عبر وكالة الأنباء السعودية أو من خلال الحسابات الرسمية للوزارة وخادم الحرمين الشريفين.

كما بينت الوزارة أن آخر تعديل رسمي في مبالغ المعاش كان في نوفمبر 2023، حينما صدرت موافقة ملكية كريمة برفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 20%، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ فورًا آنذاك.

وتفصيلًا:

معاش العائل ارتفع من 1100 ريال إلى 1320 ريالًا.

معاش التابع ارتفع من 550 ريالًا إلى 660 ريالًا.

ومنذ ذلك التاريخ لم تُصدر أي توجيهات رسمية بزيادة جديدة أو دعم استثنائي إضافي، سواء بمبلغ 1000 ريال أو أي قيمة أخرى. وأكدت الوزارة أن نشر مثل هذه الشائعات يسبب بلبلة غير مبررة بين المستفيدين، داعية الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الحسابات المجهولة التي تستغل الأحداث لنشر معلومات غير دقيقة.

نتائج أهلية دفعة نوفمبر 2025 (الدفعة 47)

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نتائج أهلية دفعة نوفمبر 2025، والتي تُعد الدفعة رقم 47 منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ستصدر في يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025م.

وسيكون بإمكان جميع المسجلين في البرنامج الاستعلام عن حالة أهليتهم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر خطوات بسيطة، تشمل: