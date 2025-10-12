الرئيس السيسى يؤكد أهمية مشروعات استكشاف الغاز وحرص مصر على تذليل العقبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “جون أرديل”، نائب رئيس شركة “إكسون موبيل” العالمية لشؤون الاستكشاف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إكسون موبيل مصر”.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، استهل اللقاء بالتأكيد على أن شركة “إكسون موبيل” تُعد شريكاً استراتيجياً لمصر في قطاع الطاقة، معرباً عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم قطاع البترول والغاز داخل السوق المصرية، وحرصها المستمر على التفاعل والمشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي يطلقها قطاع البترول، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأضاف لمتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى، تابع خلال اللقاء تطورات العمل في عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة، لاسيما في منطقة البحر المتوسط، كما استعرض آفاق التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والشركة العالمية، في ضوء ما تشهده مصر من تطور متسارع في مجال الطاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن “جون أرديل” قدم عرضاً مفصلاً حول سير العمل في منطقتي الامتياز التابعتين للشركة في البحر المتوسط، وهما منطقتا “كايرو” و”مصري”، مشيراً إلى استخدام أحدث التقنيات في أعمال الحفر، وتكثيف الجهود الاستكشافية عقب الانتهاء من المسح السيزمي، وذلك في إطار السعي لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

كما أشار المتحدث الرسمي، إلى أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف، مؤكداً أن “إكسون موبيل” تُعد من أبرز الشركاء الدوليين لمصر في قطاع البترول والغاز، لما تمتلكه من خبرات متقدمة وإمكانات تقنية رائدة.

وفي ختام اللقاء، شدد الرئيس على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، وحرصها على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لدفع عجلة هذه المشروعات، معرباً عن تطلع مصر إلى قيام شركة “إكسون موبيل” بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية، مع توظيف أحدث التقنيات في أعمال الحفر، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة الوطني.