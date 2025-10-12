مدد جديد لغزة .. الهلال الأحمر المصري يدفع 400 شاحنة تحمل أكثر من 9 آلاف طن مساعدات عاجلة عبر قوافل «زاد العزة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - مع الدقيقة الأولى من صباح تنفيذ اتفاق وقف النار، رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى داخل مراكزه اللوجيستية في العريش، لتفويج أكبر عدد من الشاحنات، اليوم، والتي بلغ عددها 400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 49، أكثر من 9 آلاف طن من المساعدات العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 6 آلاف طن سلال غذائية ودقيق، ونحو ألف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع شملت: حمامات متنقلة، خيام، بطاطين وحصر، إضافة إلى أكثر من 2000 طن محروقات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي إلى أهالي القطاع.

وفي الوقت الذي تتجه فيه كثير من العائلات الفلسطينيين للعودة إلى منازلهم نحو شمال القطاع، يواصل الهلال الأحمر المصري استكمال رسالته في توفير الإيواء والكساء والغذاء وغيرها من المستلزمات الضرورية، عبر قوافله التي تجسد دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين.

يذكر أنه، على مدار الفترة من الأحد 27 يوليو وحتى الجمعة 10 أكتوبر 2025، أطلق الهلال الأحمر المصري 48 قافلة مساعدات تحت شعار «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، حاملة آلالاف طن المساعدات والتي تنوعت بين: سلاسل إمداد غذائية، دقيق، خبز طازج، ألبان أطفال، خيام، مواد طبية وأدوية علاجية، مستلزمات إغاثية، و سولار.، كرسالة كرامة ودعم دائم من الشعب المصري.

وتأتي قافلة «زاد العزة» الـ 49، كترجمة فعلية لإرادة مصر التي أيدتها قمة شرم الشيخ للسلام، لتكون هذه القافلة جزءًا ملموسًا من المساهمة في تقديم العون والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.