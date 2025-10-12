غزة تمضي أولى الليالي الهادئة .. تمسك بالأمل مع استمرار عودة النازحين واستعداد لاستقبال الأسرى

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

عاش الفلسطينيون في قطاع أولى لياليهم الهادئة للمرة الأولى منذ أشهر، مع دخول وقف الحرب يومه الثالث اليوم، وسط مشاعر متباينة بين الارتياح والحذر.

فبعد أشهر طويلة من القصف الإسرائيلي العنيف والانهيار شبه الكامل لمقومات الحياة، خيّم على أجواء القطاع هدوء نسبي غير مألوف، سمح للأهالي بالتنفس قليلاً بعد أكثر من عامين من الإبادة والتدمير واسع النطاق والقتل الجماعي. وواصل مئات الآلاف تدفقهم نحو العودة إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد وشارع صلاح الدين. كما شهدت المناطق الشرقية في المحافظات حركة متزايدة لعودة النازحين إلى أحيائهم، خصوصاً في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال.

وعادت كثير من العائلات لتتفقد منازلها المدمرة أو ما تبقّى منها، فيما نصب آخرون خياماً بجوار الركام في محاولة لاستعادة جزء من حياتهم السابقة. في الشوارع، بدت المشاهد خليطاً من الصدمة والإصرار؛ رجال يرفعون الأنقاض، نساء ينظفن أمام البيوت المنهارة، وأطفال يبحثون عن ألعابهم تحت الركام. رغم ذلك، ما زال الدمار الكبير يعوق حركة الناس وعودة الخدمات الأساسية، فركام الأبنية المدمرة يغطي الشوارع. وبدأت سلطات الاحتلال الاستعداد لنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم كجزء من صفقة التبادل مع الاسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن مئات الجنود من وحدة «نحشون»، التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، «بدأت بنقل الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، من خمسة سجون مختلفة»، إلى المرافق التي من المتوقع إطلاق سراحهم منها.

ويجري الحديث عن استعدادات لوجستية للإفراج عن حوالي 250 أسيراً فلسطينياً، صادر بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة، وحوالي 1700 آخرين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023. من جانبه قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين يوم غد الاثنين.

وذكر أن العمل بدأ على إخراج جثث الأسرى القتلى من تحت الأرض، واصفا بأن «الأمر صعب جدا»، مشيرا إلى أنه سيتم استعادة نحو 28 جثة. وأضاف ترامب في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض أنه سيزور مصر وإسرائيل ويلقي خطابا في الكنيست، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وتابع ترامب أنه «ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك. الجميع الآن يريدون المضي قدما في إعادة بناء الشرق الأوسط بأكمله وليس غزة فقط».