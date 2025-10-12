كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا «ضخما» بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الحاكم

سيول ـ ا.ف.ب: أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا في بيونج يانج بحضور ضيوف أجانب عرضت فيه صواريخ عابرة للقارات بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن «عرضا عسكريا ضخما أُقيم في ساحة كيم إيل سونغ في 10 أكتوبر احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري». ومن بين الأسلحة التي عُرضت الصاروخ البالستي العابر للقارات الجديد «هواسونغ-21» الذي وصفته وكالة الأنباء بأنه «أقوى نظام أسلحة نووية استراتيجي»، ومجموعة أخرى من الصواريخ ومركبات إطلاق طائرات مسيرة.
وأظهرت لقطات بثتها الوكالة سلسلة من الصواريخ الطويلة معروضة على مركبات في الليل تحت مطر خفيف، أمام حشد كبير يلوح بالأعلام الكورية الشمالية.
وقال الزعيم كيم جونج أون في خطابه إن جيش كوريا الشمالية «الذي لا يُقهر» «دأب على مضاعفة جهوده لمساعدة حزبنا على تجاوز الصعوبات وتسريع تحقيق مستقبل مشرق».
وشارك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على رأس وفد في الاحتفال إضافة إلى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.
