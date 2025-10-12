نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيينات مجلس الشيوخ.. الأسماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 575 لسنة 2025 بأن يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من: ١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد. ٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام. ٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم. ٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد. ٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني. ٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي. ٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان. ٨- السيد / فارس سعد فام حنضل. ٩- السيد/ محمد عبد الحي محمد. ١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر. ١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد. ١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم. ١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي. ١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده. ١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي. ١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين. ١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد ١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد. ١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد. ٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس. ٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر. ٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم. ٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب. ٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير. ٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم. ٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة. ٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد. ٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر. ٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام. ٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا. ٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ. ٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان. ٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي. ٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي. ٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة. ٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي. ٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير. ٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي. ٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس. ٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل. ٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس. ٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي ٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني. ٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي. ٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد. ٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل. ٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين. ٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف. ٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف. ٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر. ٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال. ٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي. ٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي. ٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس. ٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد. ٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام. ٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق. ٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى. ٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ. ٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي. ٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا. ٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل. ٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام. ٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل. ٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر أو ي. ٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة. ٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش. ٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام ٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي. ٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد. ٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول. ٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي. ٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود. ٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح. ٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى. ٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش. ٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي. ٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي. ٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة. ٨١- السيد/ محمد عاطف عمر ان شريف. ٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري. ٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر. ٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي. ٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م ٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد. ٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد. ٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة. ٨٩- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ ٩٠- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس. ٩١- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف. ٩٢- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي. ٩٣- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد. ٩٤- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي. ٩٥- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى. ٩٦- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم. ٩٧- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان. ٩٨- السيد/ أحمد حسن فرج صالح. ٩٩- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد. ١٠٠- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط.