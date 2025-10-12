نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيينات مجلس الشيوخ.. الأسماء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 575 لسنة 2025 بأن يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من:
١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد.
٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام.
٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم.
٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد.
٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني.
٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي.
٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان.
٨- السيد / فارس سعد فام حنضل.
٩- السيد/ محمد عبد الحي محمد.
١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر.
١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد.
١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم.
١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي.
١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده.
١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي.
١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين.
١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد
١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد.
١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد.
٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس.
٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر.
٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم.
٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب.
٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير.
٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم.
٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة.
٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد.
٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر.
٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام.
٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا.
٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ.
٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان.
٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي.
٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي.
٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة.
٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي.
٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير.
٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي.
٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس.
٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل.
٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس.
٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي
٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني.
٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي.
٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد.
٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل.
٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين.
٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف.
٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف.
٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر.
٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال.
٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي.
٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي.
٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس.
٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد.
٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام.
٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق.
٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى.
٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ.
٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي.
٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا.
٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل.
٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام.
٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل.
٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر أو ي.
٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة.
٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش.
٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام
٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي.
٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد.
٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول.
٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي.
٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود.
٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح.
٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى.
٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش.
٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي.
٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي.
٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة.
٨١- السيد/ محمد عاطف عمر ان شريف.
٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري.
٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر.
٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي.
٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م
٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد.
٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد.
٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة.
٨٩- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
٩٠- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس.
٩١- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف.
٩٢- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي.
٩٣- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد.
٩٤- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي.
٩٥- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى.
٩٦- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم.
٩٧- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان.
٩٨- السيد/ أحمد حسن فرج صالح.
٩٩- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد.
١٠٠- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط.