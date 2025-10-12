أخبار مصرية

عاجل- الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيينات مجلس الشيوخ.. الأسماء

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 575 لسنة 2025 بأن يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من:

١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد.

٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام.

٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم.

٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد.

٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني.

٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي.

٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان.

٨- السيد / فارس سعد فام حنضل.

٩- السيد/ محمد عبد الحي محمد.

١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر.

١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد.

١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم.

١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي.

١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده.

١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي.

١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين.

١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد

١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد.

١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد.

٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس.

٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر.

٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم.

٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب.

٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير.

٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم.

٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة.

٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد.

٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر.

٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام.

٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا.

٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ.

٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان.

٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي.

٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي.

٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة.

٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي.

٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير.

٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي.

٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس.

٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل.

٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس.

٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي

٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني.

٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي.

٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد.

٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل.

٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين.

٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف.

٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف.

٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر.

٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال.

٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي.

٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي.

٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس.

٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد.

٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام.

٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق.

٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى.

٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ.

٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي.

٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا.

٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل.

٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام.

٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل.

٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر أو ي.

٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة.

٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش.

٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام

٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي.

٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد.

٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول.

٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي.

٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود.

٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح.

٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى.

٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش.

٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي.

٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي.

٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة.

٨١- السيد/ محمد عاطف عمر ان شريف.

٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري.

٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر.

٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي.

٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م

٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد.

٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد.

٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة.

٨٩- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ

٩٠- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس.

٩١- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف.

٩٢- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي.

٩٣- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد.

٩٤- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي.

٩٥- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى.

٩٦- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم.

٩٧- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان.

٩٨- السيد/ أحمد حسن فرج صالح.

٩٩- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد.

١٠٠- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط.

أحمد صلاح

