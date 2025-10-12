إسرائيل تنشر وثيقة مزعومة لخطة طوفان الأقصى بخط يد يحيى السنوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - نشرت وزارة الخارجية الاسرائيلية، اليوم الأحد، وثيقة تزعم إنها بخطّ يد زعيم حركة حماس يحيى السنوار تُظهر أن معركة طوفان الأقصى لم تكن فوضى عشوائية، بل عملاً منظماً ومخططاً بعناية.

وتكشف الوثيقة التي عثر عليها داخل أحد الأنفاق أن السنوار أُمر المقاتلين التابعين للقسام بتصوير عملية ذبح المدنيين والجنود والعائلات، وإضرام النار في أحياء سكنية، وتضمّن النص تعليمات صريحة "لإشعال المنازل بالديزل أو البنزين"، والقيام "بعمليتين أو ثلاث تُحرق فيهما مستوطنة بأكملها".

وأضافت الخارجية الاسرائيلية: لم تكن هذه انتفاضة عفوية، بل حملة مكتوبة السيناريو، خُطط لها، وتدرّبوا عليها، ونُفذت بدقة، ليس لأغراض التوثيق، بل لاستخدامها كسلاحٍ نفسي لغرض الترهيب وزعزعة الاستقرار في إسرائيل وتحفيز المتطرفين.