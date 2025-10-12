ماذا قالت الصحف الإيطالية عن قمة شرم الشيخ للسلام ودور مصر المحورى فى إنهاء حرب غزة؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - سلطت الصحف الإيطالية الصادرة صباح الأحد الضوء على زيارة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، والتى ستشهد توقيع الاتفاق النهائي بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بعد عامين من الصراع الذى خلف آلاف القتلى والجرحى ودمارًا واسعًا في القطاع.

وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا إن زيارة ميلونى إلى شرم الشيخ ، تعكس التزام إيطاليا بدعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القاهرة نجحت في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، وأن هذه القمة تمثل لحظة فارقة في مسار السلام العربي الإسرائيلى.

وأضافت الصحيفة أن ميلونى ستؤكد خلال كلمتها دعم الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى لجهود مصر، معربة عن استعداد روما للمساهمة فى مشاريع إعادة إعمار غزة وفى خطة التنمية الاقتصادية التى من شأنها أن تفتح صفحة جديدة فى العلاقات الإقليمية.

أما صحيفة لا ريبوبليكا فقد اعتبرت أن مشاركة ميلوني في القمة تمثل رسالة تقدير من إيطاليا لمصر، التي لعبت دوا أساسيا في وقف إطلاق النار وضمان التهدئة، مؤكدة أن القمة تعكس مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة فى إدارة النزاعات وتعزيز الحوار بين الشرق والغرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في روما أن التنسيق بين ميلونى والرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بدأ منذ الأسابيع الأولى للتصعيد في غزة، إذ تبادلا الاتصالات المكثفة مع واشنطن والدوحة من أجل الدفع نحو اتفاق شامل يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وخطة إنسانية لإغاثة المدنيين.

ومن جانبها وصفت صحيفة المساجيرو القمة بأنها تاريخية، مشيرة إلى أن مصر أثبتت قدرتها على التوفيق بين القوى الإقليمية والدولية فيما تسعى إيطاليا إلى تعزيز حضورها فى ملقات الشرق الأوسط.

وأشادت الصحيفة بموقف ميلونى التى دعمت منذ البداية فكرة الحل الدبلوماسى، معتبرة أن وجودها فى شرم الشيخ غدا الاثنين، يعمس توافقا متزامنا بين روما والقاهرة حول ضرورة تجاوز منح القوة وفتح الطريق أمام تسوية سياسية دائما.