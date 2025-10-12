بعد تعينها بالشيوخ .. أرملة الشهيد امتياز كامل: فخورة بتعييني.. وسأكمل مسيرة زوجي الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - عبّرت السيدة سحر السيد أحمد محمد، أرملة الشهيد العميد امتياز كامل، أحد أبطال معركة الواحات، عن بالغ فخرها واعتزازها بتعيينها ضمن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ المصري، مؤكدة أن هذه اللفتة ليست جديدة على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وقالت أرملة الشهيد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: هذا ليس جديدًا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فهو دائمًا يفي بوعده لأسر الشهداء، ويؤكد في كل مناسبة حرصه على متابعتنا ورعايتنا ورعاية أبنائنا. تعييني ضمن قائمة مجلس الشيوخ يحمل لي مسؤولية كبيرة، ويعكس مدى تقدير الدولة لتضحيات أبطالها.

وأضافت: «أتمنى أن أتمكن من خدمة وطني من خلال تخصصي في مجال الآثار، وأن أساهم في حماية تراث مصر والحفاظ عليه، بجانب نقل صوت الشارع المصري وأسر الشهداء إلى الغرفة الثانية للتشريع».

واختتمت أرملة الشهيد حديثها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل رسالة وفاء من الدولة لأرواح الشهداء، ودافعًا قويًا لمواصلة العطاء وخدمة الوطن.