نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: دعم كامل لمشروعات الطاقة النظيفة وتوسيع قدرة الشبكة القومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الهدف من اللقاء هو الوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعراض الجهود المبذولة لتقوية الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة الناتجة عن هذه المشروعات الحيوية.

استراتيجية طموحة: 42% من الطاقة كهرباء نظيفة بحلول 2030

أوضح وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، تمهيدًا للوصول بها إلى 60% بحلول عام 2040، وفقًا لتحديثات استراتيجية الطاقة الوطنية.

واستعرض الوزير خطة إدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين على الشبكة الموحدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مشيرًا إلى الوفر الكبير المتوقع في استهلاك الوقود التقليدي نتيجة لهذه التوسعات.

توسعات غير مسبوقة في شبكات النقل ومحطات الجهد الفائق

أوضح وزير الكهرباء أن الفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2025 شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال نقل الكهرباء وتدعيم الشبكات، شملت إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، إضافة إلى خطوط وكابلات جديدة بطول تجاوز 400 كم على جهد 220 ك.ف، وتحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية لرفع كفاءة الشبكة واستيعاب القدرات المتجددة الجديدة.

الأراضي المخصصة والطاقة المستقبلية

كما تناول الاجتماع موقف الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء، حيث أشار الوزير إلى أن التوسع في هذه المشروعات يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أمن الطاقة واستدامة التنمية الاقتصادية.