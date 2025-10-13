نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. وجاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، الذي جمعه بعدد من قادة الدول العربية والأوروبية.

اجتماع رفيع المستوى مع قادة العالم

شارك الرئيس السيسي في الاجتماع الذي ضم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما يشمل جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

أهمية مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر

يشكل مؤتمر القاهرة خطوة استراتيجية مهمة لدعم التعافي المبكر والاقتصادي والاجتماعي للقطاع المتضرر، عبر توحيد جهود المجتمع الدولي والممولين الدوليين. ويسعى المؤتمر إلى تقديم تمويل ودعم فني وإغاثي لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وضمان توفير حياة كريمة للمدنيين في غزة.

وأكد الرئيس السيسي أن المؤتمر سيوفر منصة لتنسيق الجهود العربية والدولية، بما يعزز فرص تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل متكامل وسريع، ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والتنمية المستدامة في القطاع والمنطقة.

متابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرية ودولية لضمان استمرار التهدئة في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلًا عن تسريع مشاريع الإعمار والبنية التحتية، بما يساهم في تحسين ظروف المواطنين واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.