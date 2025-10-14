الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد أجواء المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي، بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة شملت ست مناطق مختلفة من البلاد . التنبيهات جاءت واضحة وحاسمة، حيث توقع المركز هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب احتمالية جريان السيول في بعض المواقع المنخفضة، وهذه الحالة الجوية التي بدأت مع ساعات الصباح الأولى تعد استمرارًا لسلسلة من الاضطرابات الجوية التي تشهدها المملكة مع دخول موسم الأمطار الانتقالي، والذي يتميز بتغيرات حادة وسريعة في الطقس ضقرلن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل من الأرصاد .. سيول جارفة وعواصف قوية تضرب مناطق واسعة في السعودية

بحسب ما أوضحه المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة الرياض تشهد منذ ساعات الصباح رياحًا قوية تتراوح سرعتها بين 40 و49 كيلومترًا في الساعة، تمتد لتشمل العاصمة ومجموعة من المحافظات المجاورة مثل: الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، عفيف، الدوادمي، الحريق، الخرج، والدرعية.

تستمر هذه الحالة حتى الساعة السادسة مساءً، ويتوقع معها تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الأتربة والغبار. وأشارت الأرصاد إلى أن نشاط الرياح بهذه القوة قد يؤدي إلى صعوبة في القيادة على الطرق السريعة، خاصة في المناطق المكشوفة خارج النطاق العمراني.

كما نبهت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى أهمية تجنب الأنشطة الخارجية في فترات الذروة، مع التأكيد على ضرورة متابعة نشرات الطقس أولًا بأول تحسبًا لأي تطورات مفاجئة. الرياض دائمًا ما تكون من أكثر المناطق تأثرًا بالعواصف الترابية خلال التحولات الموسمية، لكن الجديد هذه المرة أن الرياح تأتي مصحوبة بكتل هوائية باردة تسبق الأمطار المرتقبة في نهاية الأسبوع.

أمطار متوسطة وصواعق رعدية في مكة المكرمة