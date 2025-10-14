الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول التقويم الدراسي لعام 1447هـ، أصبحت التفاصيل الخاصة بالإجازات والفصول الدراسية محور اهتمام أولياء الأمور والطلاب على حد سواء . ومع استمرار الفصل الدراسي الأول، بدأ الجدل يدور حول ما إذا كانت الدراسة الحضورية ستُلغى خلال شهر رمضان المبارك، خصوصًا مع تداول بعض الأخبار غير المؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبين الشائعات والحقائق، خرجت الوزارة لتوضح الصورة الكاملة للجميع نمضزه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة التعليم تحسم القرار .. لا إلغاء للدراسة الحضورية للابتدائي في رمضان 1447

وضعت وزارة التعليم السعودية خطتها للعام الدراسي الجديد 1447 بشكل مدروس يوازن بين التحصيل العلمي والراحة النفسية للطلاب، مع مراعاة الفترات الزمنية بين الفصول والإجازات الرسمية والإضافية. ويُعد هذا التقويم استكمالًا لنهج التعليم في المملكة الذي يهدف إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية، وضمان وجود فترات راحة منتظمة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

يشمل العام الدراسي ثلاثة فصول كما جرت العادة، حيث يبدأ الفصل الأول مع مطلع العام الدراسي في أجواء منظمة، ويتخلله عدد من الإجازات القصيرة والمتفرقة التي تُساعد على تجديد النشاط وتخفيف الضغط الدراسي.

هل أُلغيت الدراسة الحضورية في رمضان 1447؟

من أكثر الأسئلة التي تكررت في الفترة الأخيرة:

هل سيتم إلغاء الدراسة الحضورية في رمضان 1447؟

الحقيقة المؤكدة حتى الآن من وزارة التعليم السعودية هي أنه لم يتم إصدار أي قرار بإلغاء الدراسة الحضورية في رمضان. الدراسة ستستمر كما هي حضوريًا لجميع المراحل الدراسية، سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية، دون أي تحويل إلى التعليم عن بُعد.

الوزارة أوضحت أنها تتابع باستمرار ظروف العملية التعليمية خلال الشهر المبارك، وستتخذ ما يلزم فقط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد نية للتعليق أو الإلغاء.

عدد أيام الدراسة في رمضان 1447