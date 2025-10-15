نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدة التضامن الاجتماعي جامعة حلوان تنظم المعرض السادس للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار تفعيل البروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة حلوان، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة المعرض السادس للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، الذي افتتحه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، الدكتورة منى أبو هشيمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المحتمع وتنمية البيئة، ويُقام المعرض بقاعة المطعم المركزي داخل الحرم الجامعى فى الفترة من 12 حتى 23 أكتوبر 2025.

ويتميز المعرض بمشاركة 85 أسرة منتجة و20 طالب وطالبة من الجامعة، ويشتمل المعرض على مجموعة مميزة من الأعمال اليدوية والحرفية، حلى وإكسسوارات ومواد غذائية ومفروشات ومستحضرات تجميل، ومازال هناك إمكانية للمشاركة، فعلى من يرغب فى الاشتراك التوجه إلى مقر وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة مبنى (و) بالدور الأرضى.

وقد أشاد الحضور بجودة المنتجات المعروضة من الطلاب والعارضين فضلًا عن أسعارها المناسبة للجميع، وتحرص الجامعة من خلال تعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعي على تشجيع المشاركة المجتمعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة، تأكيدًا على دورها التنموي داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

حيث يوفر المعرض منصة لعرض وتسويق المنتجات اليدوية والإبداعية داخل بيئة جامعية داعمة للأسر المنتجة والطلاب وهو ما يوفر لهم الدعم المالى والاجتماعى، ويساعد فى تعزيز ثقافة الإنتاج والعمل الحر لدى الشباب، وتكشف عن مواهب طلابية يمكن تطويرها وتحويلها إلى مشروعات مستدامة.