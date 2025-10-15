الوطنية للصحافة تمد فترة التقديم لمسابقة التميز الصحفى لـ 30 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - قرر المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مد فترة التقديم لمسابقة التميز الصحفي حتى 30 أكتوبر الجاري، لإتاحة فرصة أكبر أمام الزملاء الصحفيين للمشاركة في المسابقة علماً بأنه لن يتم مد فترة التقديم مرة أخرى، وذلك نظراً للإقبال المتزايد على التقديم لمسابقة التميز الصحفي والتي أطلقتها الهيئة الوطنية للصحافة في سبتمبر الماضي.

وكانت لجنة التطوير المهني بـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، أعلنت قواعد وشروط التقديم لمسابقة الامتياز الصحفي في دورتها الأولى، (أكتوبر 2025).

أولا: تقديم الأعمال الصحفية ( منشورة ) في أحد الإصدارات الصحفية القومية (جرائد ومجلات وبوابات إلكترونية) في الفترة من أول يونيو وحتى آخر سبتمبر 2025.

ثانيا: تقدم الأعمال المنشورة إلى الأمانة العامة، مطبوعة أو word أو رابط (Link) على الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة.

ثالثا: العلانية في تقديم المنشور، ولا يضير الاسم مصاحب للعمل ، دون أن يخل هذا بمبدأ الشفافية، لأن النشر الإلكتروني تجاوز هذا الإجراء.

رابعا: يحق للزميل التقدم بعمل واحد فقط في فرعين على الأكثر.

خامسا: الفروع المتاح فيها التقديم: (الحوار الصحفي / التحقيق الصحفي / التغطية الخبرية / الكاريكاتور / المقال الصحفي / العمود الصحفي/ الصورة الصحفية).

سادسا: جائزة المجلة أو الصحيفة الأكثر تطورا.. يختارها أمناء الجائزة بالتوافق مع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

سابعا: جائزة الإداري المثالي، والعامل المثالي، ترشحها مجالس الإدارات في المؤسسات القومية، ويختار الفائز من بين الأسماء بواسطة أمناء الجائزة بالتوافق مع أعضاء الهيئة للصحافة.

وكانت الأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة أعلنت أستقبال أعمال الزملاء الصحفيين المنشورة بالصحف القومية المرشحة لجوائز الأمتياز الصحفي في دورتها الاولي ابتداء من الأول من أكتوبر وحتي الخامس عشر منه .

وتسلم الأعمال المنشورة في الفترة من ( أول يونيو وحتي نهاية سبتمبر ) من قبل أصحابها إلي مقر الأمانة بالهيئة، من ثلاث نسخ مطبوعة.