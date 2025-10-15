توروب يقود المران الأول مع الأهلى فى ملعب التتش بحضور معاونيه.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - قاد الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي مران فريقه اليوم الأربعاء في حور مساعديه الأجانب، والذين وصلوا إلى القاهرة أمس، من أجل معاونته في تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وشهد المران ظهور مساعدي توروب الأجانب ، فيما عقد المدرب الدنماركي جلسة مع مساعديه في حضور عادل مصطفى المدرب العام في جهازه الفني.

فيما انتظم في المران اللاعبين الدوليين واللاعبين المحترفين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي الأخير، فيما تواجد حسين الشحات على الدكة لمتابعة المران في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.



على جانب آخر، يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، حيث يخوض الفريق مرانه الثاني اليوم تحت قيادة الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد، ضمن التحضير لخوض مباراته أمام إيجيل نوار البوروندي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ضربة البداية برحلة استعادة لقب الأميرة الإفريقية الغائبة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء في الموسم الأخير.



ويعكف ييس توروب وجهازه المعاون على سرعة توصيل أفكاره وفلسفته التدريبية والخطط التكتيكية والجمل الفنية التي ينوي تطبيقها مع الفريق الأحمر في الفترة الحالية، من أجل تعود اللاعبين على أفكاره وطريقة لعبه والتواصل المباشر مع اللاعبين من أجل التعود سريعا على أسلوبه وفلسفته في التدريب وفي إدارة المباريات.

