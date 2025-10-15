عاجل- الحكومة: نحرص سنويًا على إطلاق مبادرة لزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: نحرص سنويًا على إطلاق مبادرة لزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حرص الدولة على إطلاق مبادرة سنوية لزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على مراجعة منظومة الأجور بشكل دوري لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ومواكبة التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف مدبولي أن هذه المبادرات تأتي في إطار برنامج شامل للحماية الاجتماعية يتضمن أيضًا زيادة المعاشات ودعم السلع الأساسية وتوسيع مظلة برامج الدعم النقدي، مؤكدًا أن الحكومة تضع المواطن المصري في مقدمة أولوياتها وتسعى لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.