نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يناقش سبل التعاون مع لجنة مياه ليبيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين مصر وليبيريا في مجال إدارة الموارد المائية، بما يخدم قضايا المياه ويسهم في مواجهة التحديات المناخية المشتركة التي تشهدها القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سويلم، مع السيد جورج دبليو كية يارنجو، المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على العلاقات المتميزة بين مصر وليبيريا في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع إدارة الموارد المائية، مشيرين إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا المجال الحيوي.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) التابع لوزارة الموارد المائية والري، يقدم دورات تدريبية متخصصة للأشقاء الأفارقة في مجالات المياه المختلفة، بهدف تمكين الكوادر الفنية بالدول الإفريقية من التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بالقارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل ما تواجهه القارة من تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية.