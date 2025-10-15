نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: التوسع في التحلية ضرورة لمواجهة تحديات المياه والمناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة “تحلية المياه لأغراض الري”، ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت مظلة مبادرة (AWARe)، وذلك بحضور شيتوسي نوجوشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بيومي، خبير البيئة بالبرنامج.

وأكد الدكتور سويلم، خلال كلمته، أهمية التنسيق القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية في إعداد دراسات الجدوى ووثيقة مشروع تحت مظلة مبادرة (AWARe)، لتنفيذ مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة مؤخرًا في حشد الرأي العام الدولي تجاه أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كتوجه مستقبلي عند التخطيط لإدارة الموارد المائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد مناطق تجريبية بدرجات مختلفة من نوعية المياه، مع السعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المناطق بالدول العربية.

وأوضح الدكتور سويلم أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، ما يستلزم التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشدد الوزير على أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بتقليل تكلفة التحلية لجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذا جدوى اقتصادية، مع التوسع في تنفيذ محطات لا مركزية على شبكة المصارف الزراعية لتحلية مياه الصرف الزراعي، بما يسهم في زيادة كميات المياه المعالجة في مصر.



وأضاف أن من الضروري الاعتماد على “البصمة المائية” للمحاصيل المختلفة لتحديد الأنواع التي يمكن زراعتها باستخدام المياه المحلاة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويضمن استدامة مشروعات التحلية المستقبلية.