ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يشارك فى جلسة "تحلية المياه لأغراض الرى"

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "تحلية المياه لأغراض الرى"، والتى نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تحت مظلة مبادرة AWARe، وذلك بحضور شيتوسى نوجوشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، والدكتور محمد بيومى خبير البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفى كلمته بالجلسة.. أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وغيرها من شركاء التنمية فى إعداد دراسات جدوى ووثيقة مشروع تحت مظلة مبادرة AWARe، لتنفيذ مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب بالتعاون مع UNDP فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

واشار سيادته لنجاح الوزارة مؤخرا فى حشد الرأى العام الدولى تجاه أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كتوجه مستقبلى عند التخطيط لإدارة الموارد المائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مع البدء فى إعداد مناطق تجريبية لدرجات مختلفة من نوعية المياه، مع السعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المناطق التجريبية بالدول العربية.

وأوضح سيادته أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات بالتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي.

وأكد سيادته على أهمية التوسع فى الدراسات البحثية المعنية بتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، مع التوسع فى تنفيذ محطات لامركزية على شبكة المصارف الزراعية لاستخدامها فى تحلية مياه الصرف الزراعى، وبالتالى زيادة كميات المياه التى يتم معالجتها فى مصر.

وأضاف سيادته أنه من الضرورى الإعتماد على البصمة المائية للمحاصيل المختلفة لتحديد المحاصيل التى يتم زراعتها بإستخدام المياه المحلاه لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادى وضمان استدامة هذه المشروعات.

وقد التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بجورج دبليو كية يارنجو الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للمياه والصرف الصحي بدولة ليبيريا.

وخلال اللقاء أكد السادة الوزيران على العلاقات المتميزة التى تربط مصر وليبيريا فى كافة المجالات وخاصة مجال إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الجانبين لخدمة قضايا المياه والتعامل مع تحديات المناخ فى كلا البلدين.

وأشار سيادته لقيام مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA بتقديم دورات تدريبية متميزة للاشقاء الأفارقة فى مجالات المياه المختلفة، لتمكين المتخصصين بالدول الإفريقية من التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بالقارة.