نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، في مكتبها يوم 15 أكتوبر 2025م، الدكتور محمود زين، مدير قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتورة رباب يسري، مدير أول بريادة الأعمال، والأستاذ أحمد فرغلي، مسؤول الخدمات غير المالية بالجهاز بمكتب القاهرة.

حضر اللقاء من كلية الآداب الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إسراء فهيم، مدير وحدة الابتكار ودعم المشروعات، والدكتور محمد فريد، نائب مدير الوحدة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد جهاز تنمية المشروعات جهود الجهاز في دعم الشباب ورواد الأعمال، وتناول الوفد التعريف بعدد من البرامج التي يقدمها الجهاز، وتشمل التدريب والتأهيل لتطوير المهارات، ودورات لاكتشاف القدرات الشخصية وتشجيع العمل الحر، إلى جانب برنامج «وَلِّد فكرة مشروعك» لتحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ، فضلًا عن برامج متخصصة للتدريب من أجل التشغيل، ودعم المرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال حاضنات الأعمال ودراسات السوق وتوفير أفكار استرشادية.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة حنان كامل عن تنفيذ سلسلة من الندوات الأسبوعية بالتنسيق مع وحدة الابتكار ودعم المشروعات، بهدف نشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب، ثم تنظيم دورات تدريبية مكثفة على نطاق واسع لاكتشاف من لديهم القدرة والاستعداد لاستكمال مراحل التدريب واجتياز الدورات المكثفة بنجاح، حتى يتم الوصول إلى فريق يصبح نواةً لعناصر دعم طلابي متخصصة في المشروعات وريادة الأعمال، حتى نصل إلى اكتفاء ذاتي من تأهيل الراغبين فى الاستفادة من إمكانيات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وجهت بنشر التجربة عبر صفحة الكلية، مؤكدة أن “الكلية تضم أكثر من عشرين ألف طالب، وكثير من مشروعات تخرجهم قابلة للتطبيق الفعلي.”

وأشار الدكتور محمود زين إلى أن اهتمامات الجهاز تتسع لتشمل مجالات أخرى مثل تنمية المهارات الرياضية والرقمنة، موضحًا أن نشاط الجهاز امتد إلى عشرين دولة خارج مصر.

وفي ختام الزيارة، أعربت الدكتورة حنان كامل عن تقديرها لجهود جهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن “هذه فرصة حقيقية يجب على الشباب اغتنامها، فمثل هذه المشروعات مهمة جدا وملهمة.