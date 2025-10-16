ياسر جلال يتسلّم كارنيه عضوية الشيوخ: سنعمل على نهضة مصر (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - وصل الفنان ياسر جلال إلى مقر مجلس الشيوخ، اليوم، لاستلام كارنيه عضوية المجلس، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن قائمة المعينين الجدد.

وأعرب "جلال" عن سعادته وفخره بانضمامه إلى الغرفة الثانية للبرلمان المصري، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل مسؤولية وطنية كبرى.

وقال الفنان ياسر جلال: "أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وسنعمل جميعًا من أجل نهضة مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات".

وحرص الفنان ياسر جلال على تلبية جميع طلبات الحاضرين بالتقاط الصور التذكارية معه داخل أروقة مجلس الشيوخ، وسط ترحيب كبير من الأعضاء والموظفين الذين حرصوا على تهنئته بانضمامه إلى المجلس.



وشهدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بدء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية للأعضاء المعينين الذين شملهم القرار الجمهوري الأخير، وسط أجواء احتفالية تسودها مشاعر الفخر والانتماء الوطني

ياسر جلال بعد استلامه كارنيه الشيوخ ياسر جلال بعد استلامه كارنيه الشيوخ

