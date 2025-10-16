نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء في ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه: النيل قضية وجود والأمن المائي المصري ليس مجالًا للمساومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منبرًا عالميًا للحوار وصياغة الحلول الواقعية

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن هذا الحدث بات منصةً عالمية لتبادل الخبرات وصياغة الحلول الواقعية التي تربط بين البحث العلمي والسياسات التنفيذية، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية من الأسبوع عُقدت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ممثلين من أكثر من خمسين دولة حول العالم.

وأوضح رئيس الوزراء أن فعاليات هذا العام جاءت تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية"، لافتًا إلى أن مناقشات الأسبوع دارت حول خمسة محاور رئيسية: التعاون، والمناخ، والابتكار، والحلول القائمة على الطبيعة، واستدامة البنية التحتية، باعتبارها خريطة طريق نحو مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامة.

مدبولي: 1660 مليار متر مكعب من الأمطار على حوض النيل سنويًا ولا يصل لمصر والسودان سوى 5% فقط

كشف رئيس الوزراء في كلمته أن حوض نهر النيل يشهد تساقط أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، إلا أن دولتي المصب (مصر والسودان) لا يصلهما سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 5% من إجمالي الموارد المائية للنهر.

وقال مدبولي إن مصر تواجه منظومة مائية معقدة تتسم بمحدودية الموارد واعتمادٍ شبه كامل على نهرٍ عابرٍ للحدود، مع زيادة سكانية متواصلة وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من حد الندرة العالمي، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لضمان الأمن المائي المستدام لجميع الشعوب.

رئيس الوزراء: لا وجود لما يسمى "نسب مساهمة" في مياه النيل.. النهر نظام بيئي متكامل تشترك فيه جميع الدول بحقوق وواجبات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الادعاء بوجود ما يسمى "نِسَب مساهمة في مياه النيل" هو طرح يتنافى مع العلم والقانون، موضحًا أن النهر ليس ملكًا لأحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة.

وأضاف أن بعض الأطراف تروج لخطاب أحادي ومفاهيم مغلوطة حول ملكية النهر ومصادر مياهه لتبرير سياسات منفردة في إدارة مورد مشترك، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي ولأبسط قواعد الشفافية والتعاون بين دول الحوض.

مدبولي: التنمية الحقيقية لا تقوم على الإضرار بالآخرين بل على التعاون والتكامل

أكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن التنمية الحقيقية تقوم على التعاون والتكامل، وليس على الانفراد أو الإضرار بالآخرين، مشددًا على أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضرر للغير، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي يجب الالتزام به في أي مشروع على الأنهار المشتركة.

وأضاف أن مصر كانت وما زالت شريكًا فاعلًا في دعم التنمية الأفريقية من خلال مشروعات واقعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة، تعبيرًا عن إيمانها بأن التنمية المشتركة طريق السلام الحقيقي.

رئيس الوزراء: الأمن المائي المصري خط أحمر لا يقبل المساومة أو التجريب السياسي

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الأمن المائي لمصر ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، مؤكدًا أن أي تصور بإمكانية المساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل هو محض وهم لدى أصحابه.

وقال مدبولي: "النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة ولا المساومة، ومصر ستظل حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، وفي الوقت ذاته ملتزمة بالتعاون القائم على مبادئ القانون الدولي."

مدبولي: مصر تطبق منظومة ذكية لإدارة المياه تعتمد على التكنولوجيا الحديثة

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في مواجهة التحديات المائية عبر منظومة علمية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في تنفيذ الجيل الثاني من مشروعات الري الحديثة، ومنها أكبر محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في العالم.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تمضي في تحديث البنية التحتية وتطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لحماية السواحل في الإسكندرية ودمياط ومطروح.

كما أوضح أن الحكومة أطلقت تطبيقات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات دون طيار (درون) لتحليل التغيرات الساحلية وتقدير الاحتياجات المائية بدقة، في إطار بناء نظام وطني ذكي لإدارة المياه.

مدبولي: مصر تقدم حلولًا واقعية وتؤمن بأن الماء أساس التعاون والسلام

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر لا تكتفي بطرح التحديات بل تقدم حلولًا واقعية ومبادرات عملية تمتد من المستوى المحلي إلى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمنين المائي والغذائي لمصر وللقارة الأفريقية بأسرها.

وقال رئيس الوزراء في ختام كلمته:

"من القاهرة، من قلب وادي النيل، نجدد العهد بأن تظل مصر رائدة في إدارة مواردها، حريصة على حق الجميع في التنمية، ومؤمنة بأن مستقبلنا المشترك يبدأ من قطرة ماء."