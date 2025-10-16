نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي في ختام أسبوع القاهرة للمياه: النيل نظام متكامل لا يملكه أحد.. والأمن المائي المصري خط أحمر في المقال التالي

مدبولي في ختام أسبوع القاهرة للمياه: النيل نظام متكامل لا يملكه أحد.. والأمن المائي المصري خط أحمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية وجود وليست مسألة تنمية فحسب، مشددًا على أن نهر النيل نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل لا يملكه أحد بعينه، بل تشترك فيه دول الحوض كافة بحقوق وواجبات متوازنة وفقًا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حمل شعار "الحلول المبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، بمشاركة واسعة من خبراء المياه والبيئة والتنمية من مختلف دول العالم.

خمسة محاور أساسية لرسم مستقبل مائي مستدام

قال رئيس الوزراء إن مناقشات هذا العام ركزت على خمسة محاور رئيسية تشمل:

التعاون، المناخ، الابتكار، الحلول القائمة على الطبيعة، واستدامة البنية التحتية، موضحًا أن هذه المحاور تمثل خطة عمل متكاملة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامة للمياه في المنطقة والعالم.

وفرة هائلة في حوض النيل.. والمصب لا يحصل إلا على 5% فقط

وأشار مدبولي إلى أن حوض النيل يشهد وفرة مائية ضخمة، إذ يتساقط عليه أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي نحو 5% من إجمالي الموارد المائية للنهر.

وأكد أن الحديث عن "نسب مساهمة" في مياه النهر غير علمي وغير قانوني، لأن النهر كيان طبيعي مشترك يقوم على التوازن بين حقوق دوله وواجباتها، مشددًا على أن مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

مصر تؤمن بالتنمية المشتركة لا الانفراد أو الإضرار بالآخرين

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عبر التعاون والتكامل الإقليمي، لا من خلال الانفراد بالقرارات أو الإضرار بمصالح الآخرين، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يربط بين الحق في التنمية وواجب عدم التسبب في الضرر للغير.

وأضاف أن الدولة المصرية تدعم التنمية الإفريقية عبر مشروعات في مجالات المياه والطاقة والزراعة، تعزيزًا لمبدأ المنفعة المشتركة والمصير الواحد لشعوب القارة.

مدبولي: الأمن المائي المصري خط أحمر لا يقبل المساومة

وشدد رئيس الوزراء على أن الأمن المائي المصري ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، موضحًا أن أي محاولة للمساس بحقوق مصر المائية هي محض وهمٍ لن يتحقق.

وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، لأن النيل بالنسبة لمصر هو شريان الحياة وقلب وجودها.

منظومة ذكية لإدارة المياه بالذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية

كما استعرض مدبولي جهود الحكومة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات الحديثة، حيث يتم تطبيق نظم ري ذكية تعتمد على محطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهي الأكبر من نوعها في العالم.

وأشار إلى أن مصر تطبق حاليًا نظامًا رقميًا متكاملًا يعتمد على الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار والذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات المناخية وتحديد الاحتياجات المائية بدقة، ما يعزز كفاءة إدارة كل قطرة ماء.

رسالة مصر للعالم: الماء جسر للتعاون لا ساحة للصراع

وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الوزراء رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن المياه يجب أن تكون جسرًا للتعاون والسلام لا ساحة للخلاف والصراع، مؤكدًا أن مصر ستواصل دورها الإقليمي والدولي في دعم الحوار والشراكات العادلة لضمان الأمن المائي للجميع.

وقال مدبولي: