مجموعة إنوفو تساهم بـ50 مليون جنيه لإنشاء وحدة زراعة كبد في مستشفى الناس

أحمد جودة - القاهرة - مجموعة إنوفو تساهم بـ50 مليون جنيه لإنشاء وحدة زراعة كبد في مستشفى الناس

في مبادرة تاريخية تعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ودعم خدمات الرعاية الصحية الحيوية، وقعت مجموعة إنوفو بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس، حيث ساهمت بمبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء وحدة متخصصة ومتطورة لزراعة الكبد.

وقد أُقيمت مراسم التوقيع الرسمية بحضور بيشوي عزمي، مالك مجموعة إنوفو، وأيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والداعمين للملف الطبي والخيري في مصر.

شراكة استراتيجية لدعم حياة المرضى

تهدف هذه الشراكة بين المؤسستين إلى تلبية أحد أكثر الاحتياجات الصحية إلحاحًا في مصر، من خلال تيسير إجراء عمليات زراعة الكبد المتقدمة، لا سيما للمرضى الأكثر احتياجًا.

ومن المنتظر أن تصبح هذه الوحدة الجديدة بارقة أمل لآلاف المرضى المصابين بأمراض الكبد، عبر تحسين فرص الحصول على العلاج وتعزيز قدرة المستشفى على تقديم رعاية طبية بمعايير عالمية.

بيشوي عزمي: نهدف لإنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية

قال بيشوي عزمي:

"مساهمتنا البالغة 50 مليون جنيه تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المشروع المُنقذ للحياة، وندعو المؤسسات والشركات والأفراد إلى التكاتف لاستكمال تجهيز الوحدة، حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح وتقديم الدعم الحاسم لمرضى الكبد في جميع أنحاء مصر."

أيمن عباس: تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدني نموذج يُحتذى به

وأضاف أيمن عباس:

"هذا التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني يجسد الروح الحقيقية للشراكة، ومبادرة مجموعة إنوفو سيكون لها أثر عميق على حياة المرضى، وهي نموذج يُحتذى به في الاستثمار الاجتماعي الفعّال."

دور القطاع الخاص في دعم التنمية الصحية

يسلط المشروع الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية.

ومن خلال الاستثمار في حلول طويلة الأمد تركز على الاحتياجات الصحية، تقدم مجموعة إنوفو ومستشفى الناس نموذجًا للتعاون المثمر الذي يحقق تأثيرًا ملموسًا ومستدامًا.

مستشفى الناس.. صرح طبي لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا

بعد حصول المستشفى على الترخيص الرسمي لإجراء عمليات زراعة الكبد، نجح الفريق الطبي بالفعل في إجراء 4 عمليات زراعة كبد للأطفال مجانًا، في دليل واضح على الإمكانيات المتقدمة والتزام المستشفى بخدمة الفئات الأكثر هشاشة.

ويقع مستشفى الناس في شبرا الخيمة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر، ويُعد واحدًا من أكبر وأحدث المراكز الطبية في العالم العربي وإفريقيا، حيث يضم:

600 سريرًا

10 غرف عمليات متطورة

أقسام متخصصة في أمراض القلب والجهاز الهضمي والغدد الصماء والحروق

ويواصل المستشفى تطوره ليصبح مدينة طبية متكاملة مكرسة لتقديم خدمات علاجية مجانية وعالمية المستوى لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.