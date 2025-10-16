نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الزراعة تنتهي من فحص أكثر من 320 ألف طن من تقاوي البطاطس استعدادًا للعروة الشتوية التصديرية لموسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرير رسمي يؤكد الجاهزية الكاملة لتأمين مستلزمات الزراعة التصديرية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من فحص جميع تقاوي "الثلاجات الكسر المحلي" المخصصة لزراعة العروة الشتوية التصديرية لمحصول البطاطس لموسم (2025/2026)، بإجمالي كميات تتجاوز 320 ألف طن، وفقًا لتقرير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس.

16401 عينة مفحوصة.. وإجمالي الكميات 320 ألف طن

أوضح التقرير أنه تم إجراء الفحص الميكروسكوبي لـ 241 عينة خلال شهر سبتمبر الماضي بكمية بلغت 4756 طنًا، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 16401 عينة تمثل 320 ألف طن، مما يعكس استعدادًا قويًا لضمان جودة التقاوي وخلوها من الأمراض لدعم الصادرات المصرية.

1.4 مليون طن بطاطس تم تصديرها خلال الموسم السابق (2024/2025)

أشار التقرير إلى تحقيق طفرة قياسية في الموسم التصديري السابق، حيث بلغ إجمالي العينات المعتمدة للتصدير 55،215 عينة بكمية تجاوزت 1.4 مليون طن من البطاطس المصرية إلى مختلف دول العالم، ما يعكس نجاح المنظومة الرقابية والتصديرية.

تحديث المناطق الخالية من العفن البني باستخدام الصور الفضائية

أوضحت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، أنه تم تحميل 66 صورة فضائية لرصد التغيرات في المناطق الخالية وإعداد ملفات جديدة لموسم 2025/2026، فضلًا عن تحديث كتاب المناطق الخالية من العفن البني تمهيدًا لإرساله إلى الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.

641 ألف فدان مناطق خالية.. و172 ثلاجة معتمدة لتخزين التقاوي

أكد التقرير تأسيس 103 بيفوت جديد بمساحة 12،234 فدانًا، ليصل الإجمالي إلى 4258 بيفوتًا و269 حوشة، بإجمالي مساحة 641 ألف فدان داخل قاعدة البيانات الجغرافية للمشروع، مع اعتماد 172 ثلاجة لتخزين التقاوي المعتمدة المخصصة للعروة التصديرية الجديدة.