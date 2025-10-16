نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل الحناوي: قمة شرم الشيخ للسلام لاقت ترحيبا دوليا واسعا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن قمة شرم الشيخ للسلام لاقت ترحيبا دوليا واسعا، إذ نجحت في إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من عامين متتاليين وأرست مسارا دبلوماسي جديدا يؤسس لسلام حقيقي في الشرق الأوسط ويدفع حل الدولتين إلى الأمام.

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القمةَ جاءت تتويجا لجهود مكثفةٍ بذلتها مصر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فعلى مدار العامين الماضيين تحركت القاهرة على المستويين السياسي والإنساني لإنهاء حرب في غزة، وهو ما انعكس في إشادات دولية واسعة بدور مصر الريادي في ترسيخ استقرار إقليمي ودعم مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط، فكانت قمة شرم الشيخ تتويجا لجهود مصر المكثفة لحرب غزة.

وتابعت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن قمة السلام التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر تمثل خطوة مهمة في مسار القضية الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنها عالجت -بالأساس- القضايا الأولية ووقف إطلاق النار والأسرى والمساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي.

وذكرت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ثمّن الجهود المبذولة لإحلال السلام، معربا عن تقديره وشكره لجهود مصر في وقف الحرب بقطاع غزة والجهود الكبيرة التي بذلتها القاهرة على مدار العامين الماضيين لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية بغزة.