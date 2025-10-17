نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السولار يرتفع 2 جنيهًا ليصل إلى 17.50 جنيه للتر.. الحكومة تقر زيادة أسعار الوقود وتعلن تثبيتها لمدة عام كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السولار يرتفع 2 جنيهًا ليصل إلى 17.50 جنيه للتر.. الحكومة تقر زيادة أسعار الوقود وتعلن تثبيتها لمدة عام كامل

أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن زيادة أسعار المنتجات البترولية، شاملة البنزين والسولار وغاز السيارات، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع اتخاذ قرار تثبيت الأسعار لمدة عام كامل على الأقل بعد هذه الزيادة، في خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار السعري داخل السوق المحلي. ⛽️ تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود جاءت الزيادة بعد مراجعة شاملة لتطورات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، حيث ارتفع سعر السولار بمقدار 2 جنيه للتر، ليصل إلى 17.50 جنيهًا بدلًا من 15.50 جنيهًا.

وفيما يلي بيان تفصيلي بالأسعار الجديدة مقارنة بالسابق ومقدار الزيادة: نوع الوقود السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر أو م³) السعر بعد الزيادة (جنيه/لتر أو م³) مقدار الزيادة (جنيه) بنزين 95 19.00 21.00 +2.00 بنزين 92 17.25 19.25 +2.00 بنزين 80 15.75 17.75 +2.00 السولار 15.50 17.50 +2.00 غاز تموين السيارات 7.00 10.00 +3.00 الحكومة: التثبيت لمدة عام هدفه حماية السوق المحلي أكدت الحكومة في بيانها أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى يأتي بهدف تحقيق الاستقرار السعري ومنع التقلبات المفاجئة في السوق المحلي، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والارتفاع العالمي في أسعار النفط الخام.