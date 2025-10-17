نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديل مواعيد عدد من قطارات الصعيد لتحسين الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد تُعلن تعديل مواعيد عدد من قطارات الصعيد لتحسين الخدمة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن تعديل مواعيد عدد من قطارات الوجه القبلي اعتبارًا من أكتوبر ونوفمبر 2025، تشمل قطارات القاهرة – أسيوط وأسيوط – سوهاج، في إطار خطة تطوير الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد تشغيل عدد من القطارات على خطوط الوجه القبلي، وذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للركاب بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنه اعتبارًا من السبت 18 أكتوبر 2025 سيتم تعديل موعد قطار رقم 722 (تحيا مصر) على خط أسيوط / سوهاج، ليبدأ رحلته في الساعة 3:20 عصرًا بدلًا من الساعة 2:05، بما يحقق انتظامًا أفضل في مواعيد التشغيل.

كما أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من السبت 1 نوفمبر 2025، سيتم إدخال تعديلات إضافية على مواعيد بعض القطارات، وتشمل:

قطار رقم 930 (ثانية فاخرة)

القاهرة / أسيوط: ينطلق في الساعة 6:30 صباحًا بدلًا من 8:30، مع إضافة توقف بمحطة بني سويف.

قطار رقم 978 (ثالثة مكيفة)

القاهرة / أسيوط: يتحرك في الساعة 6:45 صباحًا بدلًا من 6:30.

وأضافت الهيئة أن هذه التغييرات ستنعكس على مسير قطاري رقم 1006 و974 وفق الجداول الجديدة، لضمان انتظام الرحلات وتحقيق التوافق بين الخطوط المختلفة.

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات بما يضمن راحة الركاب وسلامتهم، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين تجربة السفر عبر القطارات لتواكب المعايير الحديثة للنقل العام داخل مصر.

وتأتي تلك التعديلات في إطار تحسين الخدمه لكافة المواطنين المسافرين لكي لا يتم تزويد أعباء عليهم.

كما تم تطوير القطارات لكي تقدم تجربة ممتازة للمسافرين وضمان راحه الركاب وسلامتهم خلال الرحلة.