نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42 التي تنظمها القوات المسلحة المصرية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص القوات المسلحة على تخليد بطولات وتضحيات رجالها الأبطال، واستعراض الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، التي أعادت لمصر والعرب كرامتهم وأكدت قدرة المصريين على صنع النصر رغم التحديات.

ومن المقرر أن تتضمن الندوة فقرات توثيقية وشهادات حية لأبطال الحرب، إلى جانب كلمات لعدد من القادة العسكريين الذين يسردون بطولات القوات المسلحة في معارك التحرير والبناء، إضافة إلى عروض فنية ووطنية تعبر عن روح أكتوبر والانتماء الوطني.

مناسبة وطنية متجددة

تعد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تقليدًا وطنيًا سنويًا، يحرص الرئيس السيسي على حضوره، لتكريم رموز النصر ونقل قيم التضحية والفداء إلى الأجيال الجديدة، تأكيدًا على أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا خالدًا في تاريخ الوطن.