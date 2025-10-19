نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشاهد فقرة "إرادة جيل صنعت مجد" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، التي تقام بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فقرة فنية بعنوان "إرادة جيل صنعت مجد".

وشارك في الفقرة الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة دينا فؤاد، حيث تناول العرض الاستعدادات البطولية للقوات المسلحة المصرية قبل حرب أكتوبر، وكيف تمكن الجيش المصري من تحقيق النصر التاريخي بالإرادة والعزيمة.

كما استعرضت الفقرة جانبًا من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية منذ عام 2011، وكيف واصل الشعب المصري وقواته المسلحة مسيرة البناء والتنمية بثقة وإصرار على تحقيق الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه الفقرة ضمن سلسلة من العروض والأنشطة التثقيفية والفنية التي تتضمنها الندوة، احتفاءً ببطولات رجال القوات المسلحة الذين صنعوا المجد وكتبوا صفحة جديدة في تاريخ الوطن.