عاجل ـ مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر 2025.. الرئيس السيسي يدعو الشعب للمساهمة ويكلف الحكومة بإنشاء آلية وطنية للتبرعات

مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر 2025.. الرئيس السيسي يدعو الشعب للمساهمة ويكلف الحكومة بإنشاء آلية وطنية للتبرعات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر ستستضيف في نوفمبر 2025 مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

مؤتمر دولي برعاية مصرية لإعادة إعمار غزة

قال الرئيس السيسي إن مصر ستنظم مؤتمرًا دوليًا موسعًا لإعادة إعمار قطاع غزة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، بهدف دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية بعد ما شهدته غزة من دمار واسع خلال الحرب الأخيرة.

وأكد الرئيس أن المؤتمر يمثل رسالة تضامن إنساني وسياسي من الشعب المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا في طليعة الداعمين لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحياة والأمن والإعمار.

دعوة الشعب المصري للمساهمة في جهود الإعمار

وخلال كلمته، دعا الرئيس السيسي الشعب المصري بجميع فئاته ومؤسساته إلى المشاركة الفاعلة في جهود إعادة إعمار غزة، معتبرًا أن هذا الدعم يعبر عن التضامن والمسؤولية والمحبة العميقة بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وقال سيادته إن مساهمة المصريين في الإعمار ستكون رمزًا للوحدة والتكافل الإنساني، وتجسيدًا للدور التاريخي لمصر في دعم القضايا العربية، مؤكدًا أن «مصر لا يمكن أن تتخلى عن أشقائها تحت أي ظرف».

تكليف بإنشاء آلية وطنية لجمع التبرعات

كما كلف الرئيس رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة، لدراسة إنشاء آلية وطنية شاملة لجمع المساهمات والتبرعات من المواطنين والمؤسسات، بحيث يتم توجيهها بشكل منظم وشفاف لتمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح الرئيس أن هذه الآلية ستضمن مشاركة فعالة لجميع فئات المجتمع المصري في دعم الشعب الفلسطيني، وستكون قناة آمنة ووطنية لتوحيد الجهود الحكومية والشعبية في إطار إنساني وتنموي مشترك.

دعم مستمر للقضية الفلسطينية

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والسعي لتحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار.

كما يعكس المؤتمر المرتقب دور مصر الريادي في القضايا الإقليمية والإنسانية، وحرصها على تحقيق الأمن والسلام والتنمية في المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية هندسية أو مالية، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تعكس قيم مصر الأصيلة تجاه أشقائها، مضيفًا أن «من واجبنا أن نمد يد العون، وأن نكون سندًا دائمًا لمن فقدوا بيوتهم وأحلامهم في الحرب».

رسالة مصر للعالم: الإعمار طريق للسلام

ويُنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية، والدول المانحة، والمؤسسات المالية والتنموية، إلى جانب حضور رسمي رفيع المستوى من مختلف الدول.

وستسعى مصر من خلال هذا المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية لدعم عملية الإعمار، وتأكيد أهمية البناء كطريق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.