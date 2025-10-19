نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تؤكد قصف 20 هدفًا في قطاع غزة وسط توتر متصاعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول أمني إسرائيلي، الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف حتى الآن 20 هدفًا في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما وصفه الاحتلال بـ "خروقات حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار"، حسب ما نقلته قناة Inews 24 الإسرائيلية.

من جهتها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق القطاع، مشددة على أنها لا علم لها بأية أحداث أو اشتباكات في منطقة رفح التي تخضع لسيطرة الاحتلال، وأن الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات عناصرها هناك.

وفي بيان آخر، أوضحت القسام أنه منذ عودة الحرب في مارس الماضي، لا تتوافر لديها معلومات حول مصير عناصرها في تلك المناطق، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالأحداث الجارية ولا يمكنها التواصل مع أي مجاهدين هناك.

من ناحية أخرى، طالبت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجيش بالرد بقوة على أي خروقات مزعومة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين في رفح وجباليا ودير البلح.

وتشهد منطقة رفح تصعيدًا واسعًا بعد استهداف آليات هندسية للاحتلال بصواريخ مضادة للدروع، تزامنًا مع غارات جوية مكثفة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع متعددة في المدينة.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجروا تقييمًا أمنيًا هاتفيًا مع قيادة الجيش لمناقشة طبيعة الرد على ما وصفه الاحتلال بخروقات حركة حماس للاتفاق.