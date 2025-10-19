نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسير الإسرائيلي سيغيف كالفون يكشف قصة مشاهدة مسلسل "يوسف الصديق" أثناء أسره في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأسير الإسرائيلي السابق سيغيف كالفون، خلال مقابلة إعلامية، أنه تمكن من مشاهدة مسلسل "يوسف الصديق" أثناء فترة أسره في قطاع غزة، وذلك بفضل ما وصفه بـ "تسهيلات من المقاومة الفلسطينية".

وقال كالفون: "لم أكن أعلم القصة الكاملة ليعقوب ويوسف قبل مشاهدة المسلسل، وقد أتاح لي هذا البرنامج فرصة التعرف على القيم والدروس العميقة التي يحملها المسلسل".

وأشار إلى أن هذه التجربة كانت مختلفة تمامًا عن أي مشاهدة تلفزيونية اعتيادية، حيث أعطته فرصة للتفكير والتأمل خلال فترة الأسر، مؤكدًا أن هذه اللحظات كانت من بين أبرز ما ترك أثرًا نفسيًا عليه.